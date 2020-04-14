الدفاع المدني: تعفير نحو ألفي موقع في المثنى منذ بدء أزمة “كورونا”

2020/04/14 | 13:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني في المثنى اليوم الثلاثاء ان الفرق التابعة لها قامت منذ بدء أزمة كورونا بتعقيم وتعفير أكثر من ألفي موقع بعموم مناطق المحافظة.وقال مدير عام المديرية العميد محمد جاسم في حديث تابعته “العهد نيوز”، ان “تلك الحملات التي تستمر حتى الآن شملت الاحياء السكنية والأسواق والمؤسسات الحكومية والشوارع ودور العبادة والسجون”.[…]

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