تقرير: الأطباء والممرضون سيحتاجون قريبا لعلاج ما بعد الصدمة

2020/04/14 | 13:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حذّر قادة القطاع الصحي من أن الأطباء والممرضين في بريطانيا سيحتاجون في المستقبل إلى تلقي العلاج من اضطرابات ـ ما بعد الصدمة، وهي صعوبات ذات طبيعة نفسية ستنجم عن عملهم في ظل ظروف عصيبة داخل أجنحة المستشفيات خلال أزمة فيروس كورونا.وأوضحوا أن صحة العاملين في القطاع الصحي النفسية والجسدية هي سلفاً […]

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