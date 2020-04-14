الدفاع المدني: تعقيم أكثر من 51 مليون متر مربع للوقاية من “كورونا”

2020/04/14 | 13:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة في العراق، اليوم الثلاثاء، تعقيم أكثر من 51 مليون متر مربع في البلاد للوقاية من فيروس كورونا خلال حملة انطلقت منذ 26 فبراير الماضي.وقالت المديرية في بيان صحفي، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “عمليات التعقيم والتطهير شملت واحدا وخمسين مليونا وستمائة وثمانين ألفا ومائة وعشرين مترا مربعا) في […]

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