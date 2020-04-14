2020/04/14 | 13:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت صحيفة “آس” الضوء على ملف تجديد عقد مدافع ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، الذي ينتهي في صيف 2021.وذكرت الصحيفة أن “الأزمة الاقتصادية التي تضرب كرة القدم يمكن أن تلعب ضد راموس، الذي يُعد ثالث أكثر اللاعبين تقاضياً للرواتب في ريال مدريد، لكن يتوقع أن يعرض النادي أجراً أقل مما يحصل عليه حالياً في مفاوضات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن اخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن اخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).