الحداد في الذكرى (32) الأليمة لمجازر الأنفال ضد الكورد: شعب كوردستان قدم تضحيات كبيرة من أجل حريته ولازال يطالب بحقوقه الدستورية

2020/04/14 | 13:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة مرور (32) عاماً على حملات الأنفال العسكرية والإبادة الجماعية ضد الكورد أستذكر سيادة نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد اليوم الثلاثاء هذه المأساة والكارثة الإنسانية التي هزت التاريخ وترجمت أخطر صفحاته من المقابر الجماعية وزرع الحقد والعنصرية والكراهية والإجرام بأبشع صوره بحق شعب كوردستان من خلال قتل أكثر من 182 ألف

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