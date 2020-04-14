2020/04/14 | 13:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، انطلاق رحلة استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في الإمارات.وقالت الوزارة في بيان ان "الرحلة المرقمة AI123غادرت من مطار بغداد الدولي متوجهة الى دبي ضمن الرحلة الاستثنائية الخاصة بأعادة العراقيين العالقين في دولة الامارات".واضافت، ان "احدى طائرات الناقل الوطني انطلقت صباح اليوم إلى مطار القاهرة لإعادة 155 عراقيًا إلى ارض الوطن" .

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