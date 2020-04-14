صحة أربيل: المخاطر قائمة ونحتاج لتمديد الحظر

2020/04/14 | 13:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعت المديرية العامة لصحة محافظة اربيل ، الى تمديد فترة حظر التجوال ، داعية المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية.

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