الكشف عن تفاصيل اجتماع الكاظمي بزعامات الكتل الشيعية في بيت العامري

2020/04/14 | 13:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الثلاثاء , تفاصيل اتفاق جرى بين زعماء الكتل السياسية الشيعية مع المكلف مصطفى الكاظمي في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري مساء امس, مشيرة الى ان الإعلان عن البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية ستعلن خلال 10 أيام من الان .

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