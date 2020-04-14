بالوثيقة.. المركزي يوجه المصارف بتلبية طلبات الزبائن طوال الأسبوع بعد استثناء موظفيها من الحظر

2020/04/14 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه البنك المركزي العراقي، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، المصارف بضرورة تلبية طلبات الزبائن لأيام الأسبوع كافة، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصادرة من الجهات الرسمية.

يتبع .



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بغداد اليوم- البصرة

اصدر مكتب إعلام نفط البصرة، الاثنين (13 نيسان 2020)، بيانا بشأن وصول موظفين في حقل الزبير من إيطاليا.

وقال المكتب الإعلامي في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت موضوع

بغداد اليوم-متابعة

وافق تحالف أوبك+، الأحد، على خفض إنتاج النفط بواقع 9,7 مليون برميل يوميا للشهرين القادمين في تعديل جديد لاتفاق سابق نص على تخفيض يبلغ 10 ملايين برميل رفضته مكسيكو.

وذكرت وكالة رويترز، في خبر عاجل، إن "تحالف أوبك+ وا

بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الاحد (12 نيسان 2020)، الحكومة العراقية الى ضرورة تشكيل وفد رفيع المستوى للتفاوض مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، من أجل تعديل النسبة الواجب على العراق تخفيضها ضمن الاتفاق الجديد.&n

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