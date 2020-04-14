صحة النجف: مغادرة 88 ملامساً الحجر الصحي بعد التأكد من سلامتهم

2020/04/14 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الثلاثاء، مغادرة 88 ملامساً الحجر الصحي بعد التأكد من سلامتهم.

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