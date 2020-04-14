الخارجية تعلن استحصال الموافقات لإجلاء العراقيين العالقين في الكويت والأردن براً

2020/04/14 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، استحصال المواقفقات اللازمة لإجلاء العراقيين العالقين في الكويت والأردن براً.

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هناك 166 مواطنا عراقيا سيصلون الى العراق اليوم الثلاثاء برا من الاردن إلى محافظة الانبار"، لافتا الى "وجود موافقة مبدئية على اعادة العراقيين العالقين في الكويت برا الى البصرة، وان الوزارة بصدد استكمال كافة الاجراءات لغرض اعادتهم".





واوضح الصحاف، أن "وزارة الخارجية فاتحت الجانب الالماني وبعثة الاتحاد الاوروبي في نهاية آذار، من اجل رفع الحظر عن الناقل الوطني العراقي لدخول الاجواء الاوروبية، لإعادة العراقيين العالقين"، مشيراً الى أن "عبد المهدي التقى في 30/3/2020 التقى رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي وتمت مناقشة موضوع رفع الحظر باولوية واهتمام".

واشار الى ان "وزير النقل عبد الله لعيبي قام بإعداد كتاب رسمي بتاريخ 5/4/2020، وارسله الى وزارة الخارجية يطلب منها التدخل لفتح الاجواء الاوروبية امام الناقل الوطني العراقي"، مبيناً أن "وزارة الخارجية اجرت مباحثات وتنسيق وتوصلت لاتفاق مع المانيا واسبانيا لمرور الناقل العراقي اليهما".

واضاف، ان "سفارات العراق في اكثر من 40 دولة تنسق مع مركز وزارة الخارجية لتزويده بأسماء واعداد العراقيين الذين يرغبون العودة الى ارض الوطن"، مشيرا الى ان "وزارة الخارجية قامت بتسيير الرحلات الاستثنائية للناقل الوطني في التوجه الى أي دولة ومن خلال السفارات العراقية التي قامت بدورها بتسهيل كافة اجراءات العراقيين في المطارات الرسمية لحين ايصالهم الى باب الطائرة".

ولفت الى ان "السفارات العراقية تقوم بتقديم المساعدات الغذائية وغيرها الى الجاليات العراقية بمختلف الدول، ومن ضمنها السفارة العراقية في الاردن التي تمكنت من ايصال المساعدات بحوالي اكثر من 12 الف طن الى العوائل العراقية، كما قامت بنقل اكثر من 10 الاف و500 متقاعد من مكان سكنه الى مصرف الرافدين فرع الاردن لغرض استلام رواتبهم بسبب حظر التجوال"، مؤكداً أن "سفارة العراق في بيروت قامت بتوزيع المؤن الغذائية على العراقيين هناك وكذلك السفارات في روما ومدريد فرانكفورت وكل البلدان الاخرى".

وبين، أن "هناك ثلاث جثث من العراقيين غير المصابين بفيروس كورونا وصلت اول امس إلى العراق وتكفلت وزارة الخارجية بمصاريف نقلهم وتجهيزها وايصالهم إلى ذويهم"، مبينا ان "المتوفين بسبب فيروس كورونا يخضعون إلى إجراءات البلد المضيف، و لم نطلب نقلهم إلى العراق".





واستدرك أن "أعداد العراقيين الذين عادوا من 42 دولة الى العراق تتجاوز الـ 4000 مواطن"، مؤكدا "استمرار الوزارة بمفاتحة الدول الأخرى من الاتحاد الأوروبي لإعادة العراقيين العالقين".

ونبه الى ان "وزارة الخارجية تكفلت بإيواء العراقيين العالقين بمقر السفارات العراقية في مدينة مانشستر ودول أوروبية اخرى".





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