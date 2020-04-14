«الثوري الإيراني» يعتقل أحد عناصر «الدفاع الوطني» بديرالزور

2020/04/14 | 13:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دير الزور (الحل نت) _ أقدمت ميليشيات «الحرس الثوري» الإيراني، مساء أمس الإثنين، على اعتقال أحد عناصر ميليشيا «الدفاع الوطني»، الموالية لـ #الجيش_السوري، بريف #دير_الزور الشرقي.وقالت مصادر محلية لموقع «الحل نت»، إن «دورية تابعة لـ…

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