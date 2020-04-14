الحشد الشعبي ينفذ حملة تعفير وتوعية في حي النصر

2020/04/14 | 13:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، حملة تعفير وتوعية في منطقة حي النصر ببغداد للوقاية من فايروس كورونا.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “مديريتي الطبابة والإعلام بالتعاون مع اللواء 40 للحشد الشعبي نفذت حملة تعفير واسعة للوقاية من تفشي فايروس كورونا في منطقة حي النصر”.وأضاف البيان، أن “الحملة تضمنت أيضا إرشادات […]

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