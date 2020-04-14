الرئيس روحاني: الإمبريالية الأمريكية اخطر على البشرية من كورونا

2020/04/14 | 13:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن الإمبريالية الأمريكية فيروس أخطر على البشرية من كورونا.وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلا عن الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية، بأن روحاني، وصف في اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الإمبريالية الأمريكية بأنها فيروس أخطر على البشرية من كورونا، مشيرا إلى أن “أطماع الساسة الأمريكان وغطرستهم، وضعت الشعوب […]

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