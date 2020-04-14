الحشد الشعبي يطلق عملية عسكرية ضد داعش في الانبار

2020/04/14 | 13:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية في محافظة الأنبار غربي البلاد، ضد عناصر تنظيم "داعش".وقال نائب قائد عمليات الأنبار للحشد أحمد نصرالله في بيان صحفي إن "العملية بدأت من منطقة ووادي سد الغري تصل باتجاه المناطق القريبة المهمة التي تكون لها ميزه بصعوبة التحرك والتنقل داخل هذه الوديان بسبب وعورة المرتفعات وكذلك الأرض الحجرية التي يسهل بالاختباء داخله ويصعب التنقل في هذه المنطقة".وأضاف أن "من هذه الوديان هي وادي الغري ووادي العوجة ووادي الملصي الذي يعتبر من أكبر الأودية في هذه المنطقة بعد وادي حوران وعورة الأرض وكذلك صعوبة الاختباء وجعلها معسكرات ومناطق تجمهر للدواعش ومن يخرجون عن القانون في هذه المنطقة".وتابع نصر الله "تم التحرك من خلال هذه الوديان، واجتياز هذه المنطقة وتم العثور على أحد المطلوبين وكذلك العثور على أسلحة وأعتدة وبعض الأسلحة التي تستخدم للدلالة منها مسدس التنوير تمت مصادرتها".

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