أكثر من فخور بانضمامي “للخضر”.. ديلور يروي قصة التحاقه بمنتخب الجزائر

2020/04/14 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجزائري أندي ديلور مهاجم نادي مونبولييه الفرنسي، إن تتويجه مع “الخضر” بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم “شيء لا يصدق”، مؤكدا أنه لم يغمض عينيه ليلة التحاقه بمعسكر الفريق في العاصمة القطرية الدوحة.وأكد ديلور في حوار مع صحيفة … Readmore

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