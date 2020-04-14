بعد شهر من قرارها.. مايكروسوفت تبرر أخيرا سبب إنهاء تحديثات فيجوال بيسك

2020/04/14 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة مايكرسوفت أخيرا عن مبرراتها لقرار إنهاء تحديثات لغة البرمجة الشهيرة فيجوال بيسك، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على ذلك القرار الذي سيؤثر على مئات الآلاف من مستخدمي تلك اللغة.وكانت الشركة أعلنت منتصف الشهر الماضي أنها ستوقف … Readmore

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