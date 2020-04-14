البنك المركزي العراقي يوجه المصارف بتلبية طلبات الزبائن طوال الأسبوع(وثيقة)

2020/04/14 | 13:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، المصارف بضرورة تلبية طلبات الزبائن لأيام الأسبوع كافة، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصادرة من الجهات الرسمية.

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