العراق.. خلية الازمة في البصرة تعزل قضاء المدينة بالكامل

2020/04/14 | 13:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الازمة في محافظة البصرة عزل قضاء المدينة بالكامل بعد تسجيله نسبة عالية من الاصابات بكورونا، فيما اشارت الحكومة المحلية الى عدم التزام بعض ا...

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