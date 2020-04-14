علماء آثار يكتشفون كنوزا اثرية قديمة في الموصل

2020/04/14 | 13:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف خبراء آثار ألمان قصرا أثريا في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، تمكنوا من الوصول إليه بعد تفجير المنطقة من قبل جماعة “داعش” الوهابية.وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال بيتر ميجلوس استاذ علم الآثار بجامعة هايدلبرج اليوم، إن عناصر داعش حفروا نظاما من الأنفاق بمئات الأمتار في المكان المكتشف حيث اجتاح التنظيم مدينة الموصل في صيف […]

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