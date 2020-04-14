منظمة الصحة العالمية: لا نتوقع إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا قبل سنة على الأقل

2020/04/14 | 13:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت منظمة الصحة العالمية، ألا يتم التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا قبل 12 شهرا، مؤكدة: “لم نصل بعد إلى ذروة الوباء”.واوضحت الناطقة باسم المنظمة أن 90% من إصابات كورونا مصدرها أوروبا والولايات المتحدة، وأن 90% من إصابات كورونا في الصين مصدرها الخارج، مشددة على أن أكبر تهديد للصين هو الإصابات القادمة من الخارج.وفي

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