هيئة الحشد الشعبي تنفذ حملة تعفير وتوعية في منطقة حي النصر ببغداد

2020/04/14 | 13:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، حملة تعفير وتوعية في منطقة حي النصر ببغداد للوقاية من فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “مديرية الطبابة بالتعاون مع اللواء 40 للحشد الشعبي نفذت حملة تعفير واسعة للوقاية من تفشي فايروس كورونا في منطقة حي النصر ببغداد “، لافتا الى ان “الحملة رافقتها مديرية

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