2020/04/14 | 13:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن تسيير رحلة من القاهرة على متنها نحو 155 مواطناً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: تسيير رحلة من القاهرة على متنها نحو 155 مواطناً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: تسيير رحلة من القاهرة على متنها نحو 155 مواطناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).