وفد من خلية الازمة النيابية برئاسة الكعبي يصل الى البصرة

2020/04/14 | 13:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد من خلية الازمة النيابية برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، الى محافظة البصرة.

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