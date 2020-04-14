نائب: لن نصوت على إشراك أي شخصية شغلت منصباً بالحكومة المستقيلة في كابينة الكاظمي

2020/04/14 | 13:50 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب عن سائرون جواد الكاظمي، الثلاثاء، أن حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي "لم تحقق إنجازاً ملموساً"، مشيراً إلى أنه لن يتم التصويت على إشراك أي وزير بالحكومة المستقيلة، في كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال الموسوي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "كابينة المستقيل عبد المهدي يجب أن لا تشرك نفسها بأية طريقة في حكومة المكلف مصطفى الكاظمي".وأضاف، أن كابينة عبد المهدي "أخذت فرصتها الكاملة ولم تحقق اي إنجاز ملموس والجميع يقر بهذا الشي، ولن نصوت على أي شخصية شغلت منصباً وزارياً في حكومة عبد المهدي".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، الخميس (9 نيسان 2020)، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً للمكلف السابق عدنان الزرفي الذي أعلنت اعتذاره قبلها.





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