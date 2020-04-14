مخرج مسلسل دينا الشربيني ينسحب من تصويره

2020/04/14 | 13:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحب المخرج هاني خليفة، من إخراج أحدث مسلسلات الفنانة المصرية، دينا الشربيني، “لعبة النسيان”، على الرغم من قرب عرضه في شهر رمضان.فتولى المخرج أحمد شفيق مهمة إكمال تصوير المسلسل بعد انسحاب هاني خليفة، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.واعتذر هاني خليفة عن عدم إكمال المسلسل بسبب “الظروف المحيطة بالبلاد من فيروس كورونا”، حسبما صرح مؤلف

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