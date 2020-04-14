أين وصل كورونا في الدول العربية ؟ وماهي الدول الأكثر تضررا من الجائحة؟

2020/04/14 | 13:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت السعودية رسميا حتى الآن أعلى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الوطن العربي بلغ 4934 إصابة، على الرغم من أن حالات الوفاة الناجمة عنها بلغت 65 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات في الجزائر 313 حالة، وهو الأعلى بين البلدان العربية على الإطلاق.وجاءت الإمارات بالمرتبة الثانية بعد السعودية من حيث عدد الإصابات بـ 4521 […]

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