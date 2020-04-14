شركة “نوبيا” تطرح أول هاتف ذكي بشاشة فريدة من نوعها

2020/04/14 | 13:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت شركة “نوبيا” الصينية، اليوم الثلاثاء، في فتح باب الحجز لأحدث هواتفها الذكية “رد ماجيك 5G” في السوق العالمي، وهو أول هاتف يتم طرحه بشاشة فريدة من نوعها.ويمتاز هاتف “رد ماجيك 5G دونا” عن غيره من الهواتف بشاشة ذات تردد 144 هيرتز، وهو معدل التحديث القياسي لشاشات ألعاب الكمبيوتر المتطورة، خاصة وأن الهاتف تم تطويره […]

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