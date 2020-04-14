شرطة بغداد تحرر فتاة قيدها والدها 23 يومًا بـ

2020/04/14 | 13:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرحررت شرطة بغداد، فتاة تعرضت لعنف أسري تمثل بتكبيلها بالسلاسل من قبل والدها لمدة 23 يومًا بسبب "الاستخدام الخاطئ" للهاتف كما ادعى والدها.

شرطة بغداد: استجبنا لاستغاثة فتاة مقيدة بالسلاسل منذ 23 يومًا، وتحريرها بعد اصطحابها مع والدها إلى قسم حماية الأسرة والطفل في الكرخ

وذكر إعلام شرطة بغداد في بيان تلقى "ألترا عراق"، إن "شرطة بغداد استجابت لاستغاثة فتاة مقيدة بالسلاسل منذ 23 يومًا، وتحريرها بعد اصطحابها مع والدها إلى قسم حماية الأسرة والطفل في الكرخ".

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تابع البيان أن "ذلك جاء بناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة من قبل قائد شرطة بغداد، وذلك بعد ورود اتصال هاتفي إلى الوكالة، وتحديدًا إلى مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري حول وجود فتاة مقيدة بالسلاسل في أحد مناطق بغداد منذ 23 يومًا".

أضاف أن "شرطة العاصمة شكلت فريق عمل من قسم حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في الكرخ والتابع للقيادة وأحد مراكز الشرطة وبعد أخذ أمر القاضي بالتوجه فورًا إلى مكان احتجازها، وبالفعل تحركت القوة وحررت الفتاة وتوجهت إلى قسم حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في الكرخ وبصحبة والدها".

أشار البيان إلى أن "والد الفتاة أفاد أنه من باب الحرص على الفتاة تصرف بهذه الطريقة حسب ادعائه، وإن سبب هذا التصرف كان بسبب الاستخدام الخاطئ للهاتف النقال"، مبينًا أنه "بعد تحرير الفتاة تم تدوين الإفادات ورفع الأوراق أمام أنظار القاضي لاتخاذ الحكم المناسب".

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