2020/04/14 | 13:53 - المصدر: سومر نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صالح: جريمة الانفال دليل على دموية النظام البائد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، أن جريمة الانفال البشعة، التي ارتكبها النظام الصدامي ضد شعب ك...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صالح: جريمة الانفال دليل على دموية النظام البائد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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