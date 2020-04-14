صالح: جريمة الانفال دليل على دموية النظام البائد

2020/04/14 | 13:53 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، أن جريمة الانفال البشعة، التي ارتكبها النظام الصدامي ضد شعب ك...

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