2020/04/14 | 13:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال ألكسندر ديوكوف رئيس شركة جازبروم نفط الروسية لصحيفة كومرسانت يوم الثلاثاء إن رفع القيود المفروضة حاليا لكبح جائحة فيروس كورونا سيؤدي على الأرجح لعودة الطلب العالمي على النفط لمستويات ما قبل الأزمة بحلول الخريف.

وأضاف أن احتمال منح إعفاءات ضريبية لحقل بريوبسكوي العملاق في سيبريا، الذي تعمل فيه جازبروم نفط مع شركة الطاقة الروسية روسنفت، ليس مطروحا الآن بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب.

وتسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وانتشار فيروس كورونا المستجد في خفض استهلاك النفط في أنحاء العالم بنحو الثلث في وقت زاد فيه إنتاج الخام.

وقال ديوكوف للصحيفة ”نعتقد أن الربع الثاني سيكون الأصعب..



لكننا نأمل في أن...



تبدأ استعادة أنشطة الأعمال في الصيف وقد يعود الطلب على النفط لقرب مستويات ما قبل الأزمة“.

وأشار إلى أن التوقعات المتفائلة لأسعار النفط تقول إنه قد يرتفع لما بين 40 و45 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام ويشهد زيادات أخرى في 2021.

وحاليا يتم تداول العقود الآجلة لخام برنت لأقرب شهر استحقاق عند نحو 33 دولارا للبرميل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: جازبروم نفط تتوقع عودة الطلب على الخام لمستويات ما قبل الأزمة في الخريف) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: جازبروم نفط تتوقع عودة الطلب على الخام لمستويات ما قبل الأزمة في الخريف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).