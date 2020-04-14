مطحنة السماوة تعلن انتاج 150 طن يوميا من مادة الطحين

2020/04/14 | 13:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى اعلنت مطحنة السماوة الحكومية في محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، عن انتاج 150 طن يوميا من مادة الطحين لتوزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية على أهالي المحافظة.وقال مدير المحطة احمد الموسوي، ان “المطحنة تجهز مادة الطحين التي تعتبر احد مفردات البطاقة التموينية يوميا لجميع الاقضية والنواحي في محافظة المثنى”.وأضاف الموسوي، أن “المطحنة تجهز 150 […]

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