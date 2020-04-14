جامعة ديالى تصنع جهازاً للتنفس الاصطناعي لإنعاش 10 مرضى في نفس الوقت

2020/04/14 | 13:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت جامعة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن نجاحها بتصنيع جهازاً للتنفس الاصطناعي، ضمن جهودها في مواجهة وباء كورونا.

وذكرت جامعة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "فريقا بحثيا من جامعة ديالى مؤلف من الدكتور غالب إدريس عطية، والدكتور خالد غضبان محمد، تمكن من تصنيع جهازاً للتنفس وبمميزات اقتصادية وكفاءة عالية وبإمكانيات ذاتية".

وقال عضو الفريق البحثي الدكتور غالب، بحسب البيان، ان "ما يميز هذا الجهاز هو إنعاش أكثر من مريض في نفس الوقت قد يصل الى عشرة مرضى وبكفاءة عالية اذ ان الأجهزة الموجودة يمكن استعمالها لمريض واحد فقط فضلا عن ارتفاع اسعار الاجهزة في السوق العالمية".

وبين أن "هذا الجهاز سيساهم بشكل كبير في التصدي لفيروس كورونا وسد النقص في مستشفيات المحافظة".

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