الحوار_المتمدن #محمود_الصباغ - محمود الصباغ - القانون والعنف ومصادرة الممتلكات في سوريا: معوقات العودة الاسترداد

2020/04/14 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ 1 المقدمةبدأت الحرب الأهلية السورية في العام 2011 كجزء من انتفاضات "الربيع العربي" التي اتشرت في الشرق الأوسط و التي نادت بالمطالبة بالديمقراطية.



وبرغم من أن جذور الحرب السورية لم تكن طائفية بطبيعتها، إلا أن الصراع تطور بطريقة وضعت العلوين المؤيدين للحكومة وحلفائهم ضد الأغلبية السنية والأكراد على حد سواء[1].



كانت الخسائر البشرية في الحرب هائلة حيث أصيب أو قتل مئات الآلاف وشرد أكثر من نصف السكا......

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