حصاد كورونا في إفريقيا يتجاوز 15 ألف إصابة

2020/04/14 | 14:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة عتبة الـ15 ألفا، مع وفاة 816 شخصا.

وقال الاتحاد عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "52 من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أبلغت عن 15 ألفاً و249 إصابة بفيروس كورونا، بينها 816 وفاة و2895 حالة شفاء".

واضاف انه "تم تسجيل معظم الحالات (6625) في دول شمال إفريقيا، فيما العدد الأقل في وسط القارة (1274)، بينما تتصدر القائمة جمهورية إفريقيا الجنوبية مع 2272 إصابة و27 وفاة".

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