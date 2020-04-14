القبض على سارقين اثنين في الديوانية

2020/04/14 | 14:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة شرطة الديوانية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على سارقين اثنين حاولا سرقة احد المنازل في الديوانية.

وقالت القيادة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "قوة مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على شخصين حاولا سرقة منازل المواطنين في منطقة حي الضباط".

وأضافت انه "تم ارسالهم إلى مركز شرطة الجمهوري من أجل التحقيق معهم وعرضهم على القضاء حتى ينالوا جزائهم العادل".

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