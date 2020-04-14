وفيات كورونا بايران تتراجع دون المئة للمرة الأولى منذ شهر

2020/04/14 | 14:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت إيران الثلاثاء أن عدد وفيات وباء كوفيد-19 اليومي انخفض دون المئة للمرة الأولى منذ شهر، مع تسجيل 98 وفاة خلال 24 ساعة ترفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 4683، وفق وزارة الصحة.ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1574 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى 74877.وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن 48128 مصابين بفيروس كورونا، تعافوا من المرض وغادروا المستشفيات.وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، إلى أن 3691 مصابا بفيروس كورونا، في حالة صحية حرجة، في وقت تم إجراء 287359 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم في البلاد.وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أعلن بوقت سابق أنه يتوقع بقاء كورونا في إيران حتى الشتاء المقبل على الأقل، مؤكدا رفض بلاده نظرية "مناعة القطيع" في مكافحة الفيروس.

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