التربية العراقية تنفي

2020/04/14 | 14:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة التربية، الثلاثاء، إصدار قرارا بشأن المراحل الدراسية غير المنتهية، فيما نوهت إلى وجود مقترحات بشأن العام الدراسي الحالي.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لشفق نيوز، إن "ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أصدار قرارا من هيئة الرأي في وزارة التربية بما يخص بإنهاء العام الدراسي واعتبار سنة عبور للمراحل غير المنتهية غير صحيح".وأضاف أن "هناك مقترحات لدى هيئة الرأي بشأن المراحل غير المنتهية الابتدائية والمتوسطة وآلاعدادية ستصدر لاحقا بشكل رسمي من قبل الوزارة".

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