2020/04/14 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

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مقتل وإصابة 5 من قوة حماية سنجار بانفجار منزل مفخخ غرب نينوى

يتبع .



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بغداد اليوم- خاص

تشهد محافظة كركوك، وضعاً أمنياً مقلقاً، بعد زيادة الهجمات التي تنفذها عناصر داعش، جراء الفراغ الأمني، وسهولة حركة العناصر في تلال حمرين ووادي الشاي، وصولاً إلى قضاء داقوق، وسط تحذيرات من خطورة الوضع هناك.

عضو الاتحاد الوطني الك

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، انطلاق عمليات تفتيش وتنفيذ مذكرات قبض في شارع حيفا ومناطق محيطة به وسط العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة، في بيان، أن "عملية امنية، انطلقت فجر اليوم الثلاثاء 14 نيسان، في شارع حيفا وال

بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة وسط الناصرية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب منزل منتسب في القوات الامنية في حي الشهداء وسط الناصرية، انفجرت".

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