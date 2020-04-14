خلية أزمة البصرة: تخصيص أماكن للعزل في المدينة الرياضية للوافدين من الخارج

2020/04/14 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أعلنت خلية الأزمة المحلية في محافظة البصرة، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، تخصيص أماكن للعزل الصحي للعراقيين القادمين من دول الجوار، في المدينة الرياضية بالمحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ البصرة، أسعد العيداني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس خلية الازمة العليا في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني، استقبل في مطار البصرة الدولي خلية الأزمة النيابية، والتي وصلت اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي".

وأضاف العيداني، أن "خلية الأزمة جاءت الى محافظة البصرة على ضوء زيارتنا السابقة لهم، وبحضور بعض نواب محافظة البصرة"، مشيرا الى ان "خلية الأزمة النيابية تدعم خلية الأزمة في المحافظة في الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار وباء كورونا" .

وأوضح، أن "زيارة خلية الأزمة النيابية الى البصرة هي للوقوف والإطلاع على المواقع المخصصة لعزل بعض القادمين من العراقيين خارج بعض الدول، والذين يحتاجون إلى عزل وفحوصات للتأكد من خلوهم من اي إصابة بمرض كورونا"، لافتاً إلى أن "هناك أماكن خصصت للعزل في المدينة الرياضية".

وفي وقت سابق من اليوم، توجهت خلية الأزمة النيابية، الى محافظة البصرة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، حسن الكعبي مع 25 نائباً.

وقال مصدر نيابي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خلية الأزمة النيابية، وصلت الى محافظة البصرة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، إضافة الى 25 نائبا".

بغداد اليوم – الديوانية

أعلنت دائرة صحة الديوانية، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، عدم تسجيل إصابة بفيروس كورونا اليوم في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الفرق الصحية ما زالت تتابع الحالات الصحية المشتبه بها والحال

بغداد اليوم-النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الثلاثاء، مغادرة 88 ملامساً الحجر الصحي بعد التأكد من سلامتهم.

وذكرت الدائرة، في بيان، أن "88 مواطنا من الملامسين المحجورين صحيا، الذين تم حجرهم على خلفية ملامستهم لمن تم تشخيص اصابتهم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، تسجيل 98 وفاة جديدة بكورونا، وارتفاع عدد الوفيات إلى 74877.

وذكرت الوزارة أنه "تم تسجيل 1574 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى 74877"

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