نائب بسائرون: لن نصوت على أي شخصية في كابينة الكاظمي شغلت منصباً بالحكومة المستقيلة

2020/04/14 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قال النائب عن تحالف سائرون، الثلاثاء، إن تحالفه لن يصوت على أي شخصية في كابينة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي شغلت منصباً بالحكومة المستقيلة.

وذكر الموسوي، في بيان، أن "كابينة المستقيل عادل عبد المهدي، يجب ان لا تشرك نفسها باي طريقة في حكومة المكلف مصطفى الكاظمي".

واوضح: "كونها أخذت فرصتها الكاملة ولم تحقق اي إنجاز ملموس"، مضيفا أن "الجميع يقر بهذا الشي ولن نصوت على اي شخصية شغلت منصب وزاري في حكومة عبد المهدي".

خلافا لذلك، أكد عضو لجنة الصحة النيابية النائب عبد عون العبادي، الاحد (12 نيسان 2020)، دعمه بقاء وزير الصحة جعفر صادق علاوي في منصبه بحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لحين اعلان الانتصار على كورونا.

وقال العبادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة ورثت تركة ثقيلة وهي تعاني من سلبيات كثيرة ووزير الصحة في منصبه منذ اشهر معدودة للغاية، ولا يمكن من خلالها تحقيق اماني الجميع لكن الوزارة اثبت نوعا ما نجاحاً في تقديم الخدمات للناس خاصة بالفترة الاخيرة".

واضاف، أن "بقاء وزير الصحة في منصبه من عدمه يبقى مرهونا بقرار من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لكن انا شخصيا ادعم بقائه لحين اعلان النصر على فيروس كورونا".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، استحصال المواقفقات اللازمة لإجلاء العراقيين العالقين في الكويت والأردن براً.

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هناك 166 مواطنا عراقيا

بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، أن مرتكبي جريمة الأنفال قد نالوا جزاءهم العادل وواجب العراق أن يقضي على تبعات الأنفال، والقتل الجماعي.

وقال صالح في بيان بمناسبة الذكرى لحادثة "الأنفال" وتلقته

بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في تحالف "الفتح"، سعد السعدي، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، عن تقديم القوى السياسية "شرطاً مهماً" لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مقابل تمرير كابينته الوزارية.

وقال سعد السعدي، في حديث لـ (بغد

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