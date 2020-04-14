صحة النجف: 88 ملامسا يغادرون الحجر الصحي دون اعراض مرضية

2020/04/14 | 14:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت دائرة صحة النجف الأشرف ، اليوم الاحد،عن مغادرة 88 مواطنا من الملامسين المحجورين صحيا الذين تم حجرهم على خلفية ملامستهم لمن تم تشخيص اصابتهم بفايروس كورونا.اوضح ذلك مسؤول وحدة الامراض التنفسية في الدائرة ليث الموسوي،وقال ان” المحجورين وهم من الملامسين لحالات مؤكدة خضعوا طوال مدة الحجر الى متابعات من اطباء […]

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