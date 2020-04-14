البنك المركزي يصدر توجيها جديدا لمصارف العراق كافة

2020/04/14 | 14:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، جميع المصارف بتلبية طلبات الزبائن على طول الأسبوع، بعد قرار خلية الأزمة باستثناء المصارف كافة من قرار حظر التجوال.

وجاء في وثيقة صادرة من البنك وموجهة للمصارف المجازة حصلت عليها شفق نيوز، أنه "بناء على ما تضمنته قرارات خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020 المثبتة في الفقرة (1) من كتاب وزارة الصحة / مكتب الوزير المرقم بالعدد (422) في 24 / 3/ 2020 والتي إستثنت موظفي المصارف كافة من قرار حظر التجوال، ومن أجل المحافظة على ديمومة وإنسيابية العمل ، تنسب الآتي:۔

توجيه مصارفكم بضرورة تلبية طلبات الزبائن لأيام الأسبوع كافة، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصادرة عن الجهات الرسمية للحد من إنتشار وباء (كورونا).

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