العقابي: الحشد قوة رسمية ولم توجه له اتهامات باستهداف القواعد الأجنبية

2020/04/14 | 14:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، أن الحشد قوة أمنية رسمية ولم توجه لها اتهامات باستهداف القواعد الأجنبية.

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