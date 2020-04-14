ثلاث ملاحظات على محضر اجتماع الوفد العراقي في “أوبك” وتنازلاته في تخفيض الإنتاج

2020/04/14 | 14:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طرح أستاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، ثلاث ملاحظات على الوفد العراقي المفاوض في اجتماع أوبك لتخفيض إنتاج النفط.وقال المرسومي في تدوينة توضيحية أطلعت عليها “يس عراق” إن “ثلاث ملاحظات على محضر الاجتماع الذي قدمه الوفد العراقي المشارك في أوبك+ الأولى : هو هيمنة السعودية الكاملة في الاجتماع وقدرتها […]

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