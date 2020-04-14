روسيا تتوصل الى دواء لعلاج فيروس كورونا

2020/04/14 | 14:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن شركة روسية ابتكرت دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا ، مشيرا إلى أن اختبار الدواء سيبدأ قريبا.وقال الوزير بعد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،الاثنين، إن “شركة روسية ابتكرت دواء اختبره زملاؤنا في عدد من الدول… وقد تم إنتاج الدفعة الأولى منه للاختبارات الطبية”.وأضاف: “نحن بانتظار […]

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