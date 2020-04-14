العراق يبدأ باستخدام بلازما الدم المناعية لعلاج مرضى كورونا

2020/04/14 | 14:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المباشرة بتطبيق البروتوكول العلاجي لعلاج مرضى فايروس كورونا المستجد، بتقنية نقل البلازما.وذكرت الوزارة في بيان تلقته “يس عراق”، أنه “بناءً على توجيه وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، بوضع بروتوكول علاجي لاستخدام البلازما في علاج مرضى كورونا فايروس، وبعد التجارب التي أجريت في امريكا والصين وإيران […]

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