شاهد وقفة التحية المهيبة من فريق طبي لأحد الأطباء المصابين بفيروس كورونا  

2020/04/14 | 14:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر شريط مسجل، أطلعت عليه “يس عراق”، لحظة مؤثرة لطبيب القلب اللبناني الأصل محمد مراد عقب خروجه من العناية المركزة بعد شهر من اصابته بفيروس كورونا خلال عمله في مستشفى Erasme في بروكسل.لحظة تقدير مؤثرة لطبيب القلب اللبناني الأصل محمد مراد عقب خروجه من العناية المركزة بعد شهر من اصابته بفيروس […]

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