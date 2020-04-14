العيداني يؤكد وجود أماكن عزل صحي للعراقيين القادمين من دول الجوار

2020/04/14 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد استقبل رئيس خلية الازمة العليا في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني في مطار البصرة الدولي خلية الأزمة النيابية والتي وصلت اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي .وقال”العيداني في بيان صحفي ” ان زيارة خلية الأزمة النيابية الى البصرة هي للوقوف والإطلاع على المواقع المخصصة لعزل بعض القادمين […]

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