2020/04/14 | 14:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزارعو ناحية العظيم يدخلون حالة الاستتنفار المبكر مع اقتراب موسم حصاد الحنطة والشعير ولتفادي حرائق العام الماضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/14 | 14:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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